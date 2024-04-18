تراند اليوم : لا تستهون بالأمر.. الشعور المستمر بالبرد قد يكون علامة لمرض "خفي" يستغرق اكتشافه سنوات

صحيفة الخليج 365: كشف خبراء الصحة أن الشعور المستمر بالبرد قد يكون أحد أعراض مرض يصعب تشخيصه.

وكشفت إدارة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) أن زيادة الوزن والشعور المستمر بالبرد يعدان من بين الأعراض الأساسية لقصور الغدة الدرقية، التي توجد في الرقبة أمام القصبة الهوائية مباشرة.

وتساهم الغدة الدرقية في إنتاج الهرمونات التي تساعد على تنظيم عملية التمثيل الغذائي في الجسم، أي تحويل الطعام إلى طاقة.

علامات قصور الغدة الدرقية

وتشمل علامات قصور الغدة الدرقية: التعب وزيادة الوزن والشعور بالاكتئاب، والتي يمكن بسهولة تجاهلها أو الخلط بينها وبين مشاكل أخرى.

وتقول NHS: "تحاكي أعراض قصور الغدة الدرقية علامات مرضية لحالات أخرى، لذلك يمكن بسهولة الخلط بينها وبين مشاكل أخرى. عادة ما تتطور الأعراض ببطء وقد لا تدرك أنك تعاني من مشكلة طبية لعدة سنوات. على سبيل المثال، إذا كنت في عمر تتوقعين فيه انقطاع الطمث، فقد تعتقدين أن الحالة بدأت فعلا، في حين أنك مصابة بقصور في الغدة الدرقية".

سنوات لاكتشافه

ووجدت إحدى الدراسات، التي ركزت على 1200 مريض، أن الأمر يستغرق في المتوسط 4 سنوات ونصف لتشخيص أمراض الغدة الدرقية.

وقال الباحثون إن هذا يستغرق "وقتا أطول بكثير" للمرضى الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية.