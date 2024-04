شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من هطول أمطار على جازان.. اعرف المحافظات والتوقيت والان نبدء بالتفاصيل

طقس جازان اليوم

طقس السعودية اليوم

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد تفاصيل طقس اليوم على منطقة جازان.ونبه مركز الأرصاد من هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.وأشار إلى أن الحالة يصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.كما ذكر أن الحالة تشمل محافظات الحرث، و الدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب. This is a Twitter Status .. : أمطار رعدية ورياح نشطة على بعض المناطقThis is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)في وقت سابق كان توقع مركز الأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق بالمملكة.وشملت جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.