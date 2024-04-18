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شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" تنفذ أعمال تشجير حديقة السنبلة بمحافظة الكامل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يواصل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الكامل تنفيذ مبادرات للتشجير، ضمن البرنامج الوطني للتشجير الذي يُنَفّذ بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وبالتعاون مع الشراكة المجتمعية.
من جهته أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف، حرص الفرع على مشاركة المتطوعين في مبادرة “السعودية الخضراء”، التي تقوم بها إدارة البيئة بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، في إطار الجهود المستمرة للوصول للأعداد المستهدفة، التي تعد من الأولويات البيئية التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للبيئة.
مشاركة المتطوعين في زراعة وتشجير الحديقةوفي التفاصيل أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الكامل الدكتور محمود الغامدي أن المكتب نفذ مبادرة تطوعية لتشجير حديقة السنبلة بالمحافظة بمشاركة المتطوعين، حيث تم زراعة العديد من الأشجار والنباتات في الحديقة، بهدف تجميلها وتعزيز دورها كمساحة خضراء هادئة تخدم أهالي المحافظة ونشر الجمال الأخضر، وتدخل في نطاق مبادرات الوزارة وبلدية الكامل، وستمتد هذه الحملة إلى عدة أماكن في المحافظة.
نشر الوعي بأهمية التشجير وحماية البيئةوأضاف "الغامدي" أن مكتب الوزارة يسعى في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية مع جميع الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص، إلى إتاحة فرص تطوعية عبر المنصة التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل تكثيف وزيادة المسطحات الخضراء في كافة المواقع بالمحافظة، وذلك ضمن البرنامج الوطني للتشجير الذي يهدف إلى نشر الوعي المجتمعي بأهمية التشجير والمحافظة على البيئة وصولًا إلى بيئة خضراء مستدامة.
من جهته أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف، حرص الفرع على مشاركة المتطوعين في مبادرة “السعودية الخضراء”، التي تقوم بها إدارة البيئة بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، في إطار الجهود المستمرة للوصول للأعداد المستهدفة، التي تعد من الأولويات البيئية التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للبيئة.