شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" تنفذ أعمال تشجير حديقة السنبلة بمحافظة الكامل والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.