السعودية | ديوان المظالم ينجز أكثر من 67 ألف جلسة قضائية رقمية خلال الربع الأول من العام 2024م

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن ديوان المظالم أن عدد الدعاوى التي أُنجزت بالمحاكم التابعة له في جميع مناطق المملكة وفي مختلف مراحل التقاضي فيها، بلغ 42,716 دعوى، عُقد لها 67,334 جلسة قضائية رقمية، وذلك خلال الربع الأول من العام 2024م.

وشملت إحصائية ديوان المظالم، أعمال القضاء الإداري بالمملكة خلال الربع الأول من العام الميلادي الجاري، مشيرة إلى أن منصة معين الرقمية تلقت وقيّدت خلال نفس الربع 41,716 طلبًا ودعوى، فيما شهدت المنصة وعبر خدماتها الرقمية 232,654 زيارة، شوهد من خلالها 1,940,098 صفحة معروضة.

ويعتمد ديوان المظالم من خلال نشر أرقام وإحصائيات سير العمل المفصلة عن جميع المرافق القضائية التابعة له من مبدأ الشفافية مع المستفيدين من خدمات التقاضي لديه وأصحاب الاختصاص والمهتمين، وتحفيزًا لطواقمه القضائية والإدارية في تحقيق مستهدفاته للمنجز من الأعمال.