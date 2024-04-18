تراند اليوم : أول تعليق من كاهن كنيسة سيدني بعد تعرضه للطعن على يد شاب

صحيفة الخليج 365: أعلن أسقف آشوري الذي تعرّض للطعن بسكين في هجوم استهدفه داخل كنيسته في سيدني أنّه يتماثل للشفاء، مؤكدّاً أنّه صفح عن الفتى الذي هاجمه.

وقال أسقف الكنيسة الآشورية الشرقية القديمة المطران مار ماري عمانوئيل في رسالة صوتية: "أسامح من ارتكب هذا الفعل وأقول له أنت ابني".

ووجه رسالة للمهاجم، قائلا: "أنا أحبّك وسأصلّي من أجلك دائماً ومن أرسلك لكي تفعل ما فعلت، أنا أسامحه أيضاً".

الجدير بالذكر وقع الهجوم الإرهابي مساء الإثنين في كنيسة المسيح الراعي الصالح الآشورية بينما كان الأسقف يلقي عظة نُقلت وقائعها مباشرة بالصورة والصوت عبر الإنترنت.