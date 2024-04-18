تراند اليوم : شاهد.. سيدة داخل محطة مترو أنفاق يغلق عليها باب القطار وتترك طفلها وحيدًا على الرصيف

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول موقف عصيب تعرضت إليه سيدة في محطة مترو أنفاق.

ودخلت الأم إلى عربة المترو وأثناء أخذها حقيبتها التي سقطت منها أغلق باب القطار عليها وظل ابنها على الرصيف.

وكان يقف على الرصيف بجوار الطفل أحد الأشخاص الذي لاحظ بقاء الطفل وحيدا فأمسك بالعربة وانتظر بمقاعد الانتظار ليراعي الطفل، قبل أن تفاجئه الأم وتأتي من خلفه لتجد الطفل بين أحضانه.

وقدمت الأم الشكر للرجل على انتباهه للطفل وبقائه معه، فيما بدا عليها الذعر والقلق من فقدان طفلها.