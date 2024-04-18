السعودية | جامعة الأميرة نورة تعلن عن افتتاح باب التقديم على برنامج “استقطاب موهوبات المرحلة الثانوية”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن افتتاح باب التقديم على برنامج “استقطاب موهوبات المرحلة الثانوية”؛ الأحد المقبل؛ والذي يهدف إلى وضع معايير ومحفزات لاستقطاب الموهوبات من خريجات الثانوية العامة، في مجالات محددة ووفق معايير معينة.

ويستهدف البرنامج استقطاب خريجات الثانوية الموهوبات، والمتوقع تخرجهن بنهاية العام الدراسي الحالي، وذلك في عددٍ من برامج البكالوريوس، وهي: الأدب الإنجليزي والدراسات الثقافية، اللغة الصينية، الترجمة، اللغة الفرنسية، الفنون البصرية، تصميم الأزياء والنسيج، الإنتاج السينمائي، الفنون الأدائية، علوم الرياضة والنشاط البدني، إضافة إلى الدبلوم المتوسط في إدارة السياحة والسفر، وإدارة الضيافة.

ويأتي هذ البرنامج مواكبًا لأهداف الخطة الإستراتيجية لجامعة الأميرة نورة 2025م، في إعداد مخرجات تنافسية تسهم في خدمة المجتمع، وتعزيز دور الجامعة في مواكبة المسيرة التنموية والإسهام بفاعلية بما يدعم التحول لمجتمع المعرفة.

ويُتاح التقديم على تلك البرامج من خلال بوابة استقطاب الموهوبات ابتداءً من الأحد القادم وحتى يوم الأربعاء 1 مايو 2024م، وفق الشروط المحددة لكل منها، وبحسب المواعيد المعلنة في الجدول الزمني، للمزيد من التفاصيل الاطلاع على الرابط: https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/Registration/Talented/Pages/AcademicAdvising.aspx#content.