لجان لمقابلات الوظائف التعليمية في 16 إدارة

وطالبت الإدارات التعليمية من المرشحين والمرشحات إحضار أصول الهوية الوطنية، ووثيقة التخرج، والسجل الأكاديمي، وكذلك شهادة معادلة خريجي الجامعات من خارج المملكة العربية السعودية مع ترجمة السجل الأكاديمي والوثيقة في حال كان أحدهما بلغة غير عربية، بالإضافة إلى الرخصة المهنية.
وكانت الإدارات التعليمية، أبلغت جميع المرشحين والمرشحات عن الموعد الخاص بهم عبر إرسال رسالة نصية على الهاتف الجوال، تتضمن التاريخ ووقت المقابلة، ومكانها، ووضعت الإدارات التعليمية خطط زمنية لاستقبال المرشحين والمرشحات وفق التخصصات المطلوبة، وتسهيل إجراءات المقابلات الشخصية، كما عملت الإدارات على تهيئة مقر المقابلات الشخصية.
الإدارات التعليمية
01 الرياض
02 الشرقية
03 مكة المكرمة
04 المدينة المنورة
05 الأحساء
06 الباحة
07 الجوف
08 الحدود الشمالية
09 الطائف
10 القصيم
11 عسير
12 نجران
13 تبوك
14 جازان
15 جدة
16 حائل
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