لجان لمقابلات الوظائف التعليمية في 16 إدارة

تواصل 16 إدارة تعليمية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، إجراء المقابلات الشخصية ومطابقة المستندات الرسمية لجميع المرشحين والمرشحات على الوظائف التعاقدية للعام الدراسي 1446، من خلال عدد من اللجان التي شُكلت لتيسير العمل، حتى يوم الأحد المقبل، وذلك لشغل 12519 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد في 12 تخصصًا.

وطالبت الإدارات التعليمية من المرشحين والمرشحات إحضار أصول الهوية الوطنية، ووثيقة التخرج، والسجل الأكاديمي، وكذلك شهادة معادلة خريجي الجامعات من خارج المملكة العربية السعودية مع ترجمة السجل الأكاديمي والوثيقة في حال كان أحدهما بلغة غير عربية، بالإضافة إلى الرخصة المهنية.

وكانت الإدارات التعليمية، أبلغت جميع المرشحين والمرشحات عن الموعد الخاص بهم عبر إرسال رسالة نصية على الهاتف الجوال، تتضمن التاريخ ووقت المقابلة، ومكانها، ووضعت الإدارات التعليمية خطط زمنية لاستقبال المرشحين والمرشحات وفق التخصصات المطلوبة، وتسهيل إجراءات المقابلات الشخصية، كما عملت الإدارات على تهيئة مقر المقابلات الشخصية.

الإدارات التعليمية

01 الرياض

02 الشرقية

03 مكة المكرمة

04 المدينة المنورة

05 الأحساء

06 الباحة

07 الجوف

08 الحدود الشمالية

09 الطائف

10 القصيم

11 عسير

12 نجران

13 تبوك

14 جازان

15 جدة

16 حائل