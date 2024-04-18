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لجان لمقابلات الوظائف التعليمية في 16 إدارة

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تواصل 16 إدارة تعليمية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، إجراء المقابلات الشخصية ومطابقة المستندات الرسمية لجميع المرشحين والمرشحات على الوظائف التعاقدية للعام الدراسي 1446، من خلال عدد من اللجان التي شُكلت لتيسير العمل، حتى يوم الأحد المقبل، وذلك لشغل 12519 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد في 12 تخصصًا.

وطالبت الإدارات التعليمية من المرشحين والمرشحات إحضار أصول الهوية الوطنية، ووثيقة التخرج، والسجل الأكاديمي، وكذلك شهادة معادلة خريجي الجامعات من خارج المملكة العربية مع ترجمة السجل الأكاديمي والوثيقة في حال كان أحدهما بلغة غير عربية، بالإضافة إلى الرخصة المهنية.

وكانت الإدارات التعليمية، أبلغت جميع المرشحين والمرشحات عن الموعد الخاص بهم عبر إرسال رسالة نصية على الهاتف الجوال، تتضمن التاريخ ووقت المقابلة، ومكانها، ووضعت الإدارات التعليمية خطط زمنية لاستقبال المرشحين والمرشحات وفق التخصصات المطلوبة، وتسهيل إجراءات المقابلات الشخصية، كما عملت الإدارات على تهيئة مقر المقابلات الشخصية.

الإدارات التعليمية

01 الرياض

02 الشرقية

03 مكة المكرمة

04 المدينة المنورة

05 الأحساء

06 الباحة

07 الجوف

08 الحدود الشمالية

09 الطائف

10 القصيم

11 عسير

12 نجران

13 تبوك

14 جازان

15 جدة

16 حائل


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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