تراند اليوم : بسبب "مغربي" سجين .. ولية عهد هولندا تهرب من بلدها وتتخلى عن حلم السلطة بعد تحذيرات من أجهزة الأمن!

صحيفة الخليج 365: كشفت صحيفة De Telegraaf ، أن ولية العهد الهولندي، الأميرة كاتارينا أماليا البالغة 20 سنة، أمضت أكثر من عام في العاصمة الإسبانية مدريد، بعد تحذيرات أجهزة الأمن من تعرضها لتهديد من مافيا للمخدرات، يتزعمها مغربي سجين مدى الحياة بهولندا، هو رضوان تاغي.

ملائكة الموت

وبحسب الصحيفة، فإن تاغي معروف بلقب "ملاك الموت"، هو تاجر مخدرات" وحاصل على الجنسية الهولندية، ويتزعم من وراء القضبان منظمة Moroccan mafia الإجرامية، وسجين كمتهم رئيسي بهجمات وجرائم قتل وخطف عدة ارتكبتها منظمته.

الهروب إلى إسبانيا

ووجه له عدة تهم منها التخطيط للنيل من رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتي، وهدد بخطف الابنة الكبرى للملك وليم الكسندر، وزوجته الملكة ماكسيما الأرجنتينية الأصل، ما اضطر ابنتهما الأميرة كاتارينا أماليا للهرب إلى إسبانيا.