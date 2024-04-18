يمنع دخول العزاب .. ضع القرنفل بهذه الطريقة بثواني قبل النوم وستجد الفرق الكبير الذي سيغير حياتك في سرير الزوجية!

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - ضع القرنفل بهذه الطريقة بثواني قبل النوم وستجد الفرق الكبير الذي سيغير حياتك في سرير الزوجية!

القرنفل هو عبارة عن براعم زهور مجففة من شجرة Syzygium aromaticum ، وينتمي إلى عائلة النبات المسماة yrtaceae ، وهو نبات دائم الخضرة ينمو في الظروف الاستوائية وشبه الاستوائية، ويبلغ متوسط ارتفاع شجرة القرنفل من 8 إلى 12 متراً. تستخدم بذور القرنفل المجففة كبهارات في الكثير من الأطعمة ويستخدم كبهار للقهوة العربية. بالإضافة إلى تأثيراته الطبية الكثيرة المفيدة.

ومن أسمائه الشائعة في جزيرة العرب العويدي أو المسمار كما يستخدم القرنفل من قبل ربات المنزل والطهاة لإضافة نكهة مميزة على الأطباق. وعلى الرغم من أن موطن القرنفل هو “جزر التوابل” بالقرب من الصين ومناطق إندونيسيا والهند وباكستان وحتى مناطق شرق إفريقيا،

إلا أن زهور القرنفل المجففة المأخوذة من شجرة القرنفل انتشرت في جميع أنحاء أوروبا وآسيا خلال أواخر العصور الوسطى كجزء مهم من المطبخ المحلي ووصل إلى جميع أنحاء العالم.

القيمة الغذائية للقرنفل تحتوي كل ملعقة كبيرة من القرنفل (6.6غ)، بحسب وزارة الزراعة الأمريكية على المعلومات الغذائية التالية: السعرات الحرارية: 21 الدهون:1.32 الدهون المشبعة: 0.35 الكاربوهيدرات: 4.04 الألياف:

2.3 البروتينات: 0.39 الكولسترول: 0 فوائد القرنفل للرجال يعتبر القرنفل من أفضل الأعشاب التي تحافظ على صحة الرجل في حياته الحميمة، وللقرنفل فوائد عديدة للرجال حيث يمكن إستخدامه كمنشط جنسي،

كما أنه بسبب خصائصه المضادة للأكسدة القوية وخصائص التحفيز العصبي، يعتبر من أكثر الأعشاب استخدامًا من قبل الرجال، ومن فوائدة للعلاقة مايلي:

1. رفع مستويات هرمون التستوستيرون يساعد تناول كمية صغيرة من القرنفل في زيادة مستويات هرمون التستوستيرون، وبالتالي يعد القرنفل منشط طبيعي،

ويعزز قوة الإنتصاب لدى الرجل. وللحصول على هذه الفائدة ينصح بإضافة كمية قليلة من القرنفل المطحون إلى فنجان القهوة اليومي، حيث يضيف له رائحة ونكهة مميزة، ويضمن الحصول على فوائده في زيادة مستويات هرمون التستوستيرون.

يمكن إضافة المزيد من الأعشاب إلى القرنفل للحصول على نتيجة أفضل في تحسين جودة الحيوانات المنوية، وزيادة مستويات هرمون التستوستيرون، وتشمل هذه الأعشاب: القرفة، والزنجبيل.

كما يعتبر القرنفل أمرًا مهمًا لصحة الرجل حيث يمكنه أيضًا زيادة الطاقة والإثارة وبالتالي يتركك برائحة لطيفة، مما يساهم في خلق جذب جسدي قوي بين الرجال والنساء.

2. المساهمة في علاج سرعة القذف أحد فوائد القرنفل للرجال أنه يساهم في علاج سرعة القذف، ويكون ذلك بمزجه مع بعض المكونات الأخرى ووضعه على العضو من الخارج قبل ممارسة العلاقة.

يفضل القيام بهذا الإجراء قبل ساعة واحدة من ممارسة العلاقة الحميمة، وغسل العضو قبل العلاقة مبدأ عمل القرنفل في هذه الفائدة قائم على تخدير العضو مما يقلل من شعوره.

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