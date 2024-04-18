239 دراجة مخالفة يوميا وجدة تتصدر

وتصدرت محافظة جدة عدد الدراجات المخالفة التي تم ضبطها بـ 2944 دراجة مخالفة تلتها الرياض بـ 2221 دراجة الية مخالفة فمنطقة المدينة المنورة بـ 458 دراجة آلية مخالفة فيما واصلت منطقة الباحة صفريتها إذ لم يتم ضبط أي دراجة آلية مخالفة للشهر الثاني على التوالي.
مخالفات المناطق والمحافظات
• محافظة جدة 2944
• منطقة الرياض 2221
• منطقة المدينة المنورة 458
• منطقة مكة المكرمة 236
• المنطقة الشرقية 190
• القصيم 168
• محافظة الطائف 142
• منطقة جازان 139
• منطقة نجران 85
• حائل 67
• الحدود الشمالية 39
• تبوك 36
• منطقة الجوف 32
• محافظة القريات 32
• منطقة عسير 18
• منطقة الباحة 0
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