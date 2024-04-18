عرض سعودي مغر للاستحواذ على أرض رأس جميلة قرب تيران وصنافير

تشهد منطقة رأس جميلة، الواقعة في مدينة شرم الشيخ، تطورات جديدة على صعيد خطط التطوير والاستثمار، حيث كشفت مصادر مطلعة عن عروض استثمارية ضخمة من قبل مجموعة عجلان وإخوانه القابضة السعودية.

وتتضمن العروض السعودية إقامة مشروع سياحي متكامل على أرض رأس جميلة، والتي تبلغ مساحتها 860 ألف متر مربع، وذلك لاستغلال موقعها المتميز وتحويلها إلى أحد أبرز الوجهات السياحية في المنطقة.

وأكدت مجموعة عجلان وإخوانه، التي تُعد من أكبر مجموعات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط، رغبتها القوية في الاستثمار بالسوق المصري خلال الفترة المقبلة، مع التركيز بشكل خاص على منطقة رأس جميلة.

وتخطط المجموعة السعودية لإقامة مشروع سياحي ضخم في رأس جميلة، يشمل سلسلة من الفنادق العالمية ذات العلامات التجارية الشهيرة، إلى جانب مرافق ترفيهية وتجارية متكاملة.

ومن المتوقع أن يُساهم هذا المشروع الضخم في تحويل منطقة رأس جميلة والمناطق المحيطة بها إلى أهم الوجهات السياحية في السنوات المقبلة، مما يُعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية ويُحفز النمو الاقتصادي في المنطقة.

وأقدمت مجموعة عجلان وإخوانه خطاباً رسمياً إلى الحكومة المصرية تُؤكد فيه جديتها في الاستثمار بمنطقة رأس جميلة، وتُعرب عن رغبتها في التعرف على تفاصيل وتصور الدولة للمشروع، بما في ذلك الأهداف والموارد التي تسعى الدولة المصرية للحصول عليها من وراء الصفقة.

ولم تُصدر الحكومة المصرية أي تصريحات رسمية حول هذه العروض الاستثمارية حتى الآن، لكن من المتوقع أن تُرحب بهذه العروض وتُقدم التسهيلات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مشاريع التطوير في منطقة رأس جميلة.

ويُعد مشروع تطوير منطقة رأس جميلة من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحفيز النمو الاقتصادي في المنطقة.