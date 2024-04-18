شكرا لمتابعة خبر عن استشاري تربوي : غياب الطلبة ظاهرة عالمية وليست في المملكة فقط .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المستشار التربوي سالم الغامدي أن ظاهرة غياب الطلاب ليست قضية وزارة التعليم في المملكة فحسب ، وإنما توجد في كل دول العالم .

وقال الغامدي خلال مداخلته مع قناة «الإخبارية» : إن العناية بانضباط الطلاب أمر صعب ، فهي ظاهرة عالمية ، وربما توجد في دول تكون متشددة أكثر بكثير من إجراءات وزارة التعليم لدينا ” .

وأضاف : ” لا أدعو للتشدد البالغ ولكن يجب علينا أخذ الأمور بحزم وجدية على مستوى الأسرة وإدارات المدارس ، وتقدير الدور التشريعي لوزارة التعليم في هذا القضية ” ، مؤكداً على ضرورة تنفيذ الإجراءات اللازمة بما يحقق النتائج المرجوة .

وفي وقت سابق ، وضعت وزارة التعليم عقوبات على التغيب بدون عذر ، من خلال إنذارات متتالية ، تحويل الملف الطلابي في حال استمرار الغياب ، كما تم تحديد الحد الأقصى للغياب وهو 20% من الساعات المقررة ، وعند تجاوز الطالب الـ 15 يوماً متصلة من الغياب دون عذر مقبول يتخذ قرار بفصله .