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تراند اليوم : شاهد .. فيديو مفاجئ لمراحل تصنيع عود "التايقر" من الأخشاب في فيتنام وإعلامي يسأل الغذاء والدواء "هل هو مُعتمد ومُصرح ؟!"

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صحيفة الخليج 365: نشر الإعلامي عبدالعزيز الخضيري مقطع فيديو لعملية تصنيع أحد أنواع العود المطروحة بالأسواق الذي يسمى بعود التايقر.

وأظهر الفيديو مراحل تصنيع العود التايقر في فيتنام، والتي بدأت بتقطيع جذوع الأشجار إلى أشكال أسطوانية ثم قام العمال بتنظيفها وتقطيعها إلى قطع صغيرة ومتساوية تشبه قطع العود المطروحة بالأسواق.

وعقب ذلك قام العمال بوضع قطع الخشب ببراميل كبيرة بها مادة سوداء زيتية حتى تكتسب اللون الذي تظهر عليه عند البيع.

ووجه الخضيري سؤالا لهيئة الغذاء والدواء كمستهلك قائلا: هل البخور والعود ودهن العود ضمن اختصاصاتكم. إذا الاجابه : نعم .. هل " عود التايقر " يعتبر عود أصلي أو طبيعي أم أنه شبيه العود ..؟ وبالتالي هو مُعتمد ومُصرح من قِبلكم؟".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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