تراند اليوم : بالفيديو.. الفنانة الكويتية ليالي دهراب تهاجم مؤلف مسرحية "صنع في الكويت".. وتعلق: سوى معي كذا حركة

صحيفة الخليج 365: هاجمت الفنانة الكويتية ليالي دهراب مؤلف مسرحية "صنع في الكويت"، جاسم الجلاهمة بعد استبعادها من المسرحية.

وقالت خلال مقطع فيديو: "جاسم الجلاهمة ، هذا الإنسان سوى معي كذا حركة من كذب ولف ودوران"، وتابعت:"يا جماعة أحب احترمكم عشان أنتم تحترموني لما أقدم شيء حلو، وتقولون مقدمة شيء حلو".

وأضافت: " أحب أعتذر لكم، وأقول لكم أنا أسفة ومن قبلي زعلانة أن يمكن بعيد الفطر ما أنزل مسرحية".

الجدير بالذكر نشرت ليالي دهراب مقطع فيديو في وقت سابق أكدت خلاله أنه تم استبعادها من المسرحية التي تعرض 7 ساعات يوميا، لأنها عجزت عن المشاركة في أحد العروض بسبب التعب، فيما رد الجلاهمة مشيرا إلى أن عرض المسرحية 7 مرات أمر عادي، لأن الموظفين يمارسون عملهم لمدة 7 ساعات في المكاتب.