تراند اليوم : بالفيديو .. الزعاق يكشف سبب هطول الأمطار الغزيرة على سلطنة عمان والإمارات

صحيفة الخليج 365: كشف المختص في الطقس خالد الزعاق عن سبب هطول الأمطار الغزيرة على سلطنة عمان والإمارات.

وقال الزعاق في مقطع فيديو عبر حسابه في منصة إكس أن هذه الأمطار ليست المرة الأولى ولن تكن الأخيرة فالتقلبات الجوية في هذا الزمن أمر متوقع وتحدث في عقد أو عقدين أو قرون.

وتابع أن الأهالي الأولين في الخليج كانوا يقولون "جولات غياب الثريا" وتبدأ في منتصف شهر إبريل حتى تغيب الثريا فقبل غيابها بأسبوعين تحدث تقلبات حادة وحطولات مطرية عنيفة تسبق بعصف ريح، والعصف الريح الذي حدث كان بسبب منخفض جوي عالمي، مركزه كان بحائل واشتد عندما وصل حي الريان بالقصيم ببريدة.