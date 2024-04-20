شكرا لمتابعة خبر عن ‎نقل مواطنة من كوسوفا لاستكمال علاجها بالمملكة بطائرة الإخلاء الطبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت سفارة المملكة في العاصمة الألبانية “تيرانا”، عن نقل مواطنة عن طريق طائرة الإخلاء الطبي من كوسوفا إلى المملكة؛ لاستكمال علاجها.

‎وقالت السفارة عبر الحساب الرسمي على موقع اكس : إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة في خدمة المواطنين في كل مكان، وبمتابعةٍ من سمو وزير الخارجية، وبالتنسيق مع وزارة الصحة؛ قامت السفارة اليوم بنقل مواطنة عن طريق طائرة الإخلاء الطبي من برشتينا في جمهورية كوسوفا إلى المملكة لاستكمال علاجها، مع تمنيات السفارة لها بالشفاء العاجل.