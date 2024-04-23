ارتفاع في درجات الحرارة على منطقتي مكة والمدينة وفرصة لهطول أمطار بالجنوب

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تنشط على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض و نجران تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية وكذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير و قد تمتد إلى الباحة.

كما يطرأ ارتفاع ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.