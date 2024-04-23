وزير العدل: الأنظمة المتخصصة تعزز حقوق الإنسان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشاد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بدور الأنظمة القضائية المتخصصة في تعزيز حقوق الإنسان في المملكة، وإرساء المزيد من الضمانات القضائية، وتحقيق الشفافية لأطراف النزاع.
والتقى الصمعاني وزير العدل في حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة للصين بول لام.
واستعرض الإصلاحات التي يشهدها القطاع القضائي والعدلي خصوصا ما يتعلق بمنظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها ويشرف عليها بشكل مباشر ولي العهد، وصدر منها نظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية.
وأشار إلى دور تلك الأنظمة المتخصصة في تعزيز حقوق الإنسان في المملكة، وإرساء المزيد من الضمانات القضائية.
أبرز الأنظمة المتخصصة:
- نظام الإثبات.
- نظام الأحوال الشخصية.
- نظام المعاملات المدنية.
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