شكرا لقرائتكم خبر تطوير آلية زيارة الروضة الشريفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين رعى أمير منطقة المدينة المنورة سلمان بن سلطان النسخة الأولى من منتدى العمرة والزيارة الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، على مدار 3 أيام بمركز الملك سلمان للمؤتمرات، أكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة أنه جرى تطوير آلية زيارة الروضة الشريفة، حيث تشرف بزيارتها خلال العامين الماضيين نحو 19 مليون زائر، إضافة إلى عدد كبير من المواقع التاريخية الفريدة المرتبطة بالسيرة النبوية المطهرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار إلى أنه تم تأهيل عدد من المواقع التاريخية الإسلامية إلى جانب تطوير وتدشين العديد من الوجهات الإثرائية التي تسهم في تعزيز وتعميق رحلة ضيوف الرحمن.

وعلى هامش أعمال منتدى العمرة والزيارة، اطلع أمير منطقة المدينة المنورة، على المعرض المصاحب الذي يضم 100 جناح يستعرض خدمات شركات السياحة والسفر وكالات العمرة، إضافة إلى المؤسسات الأكاديمية والبحثية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومطوري الخدمات إلى جانب قطاعات الضيافة والتموين والإعاشة والنقل والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتقنية والاتصالات والذكاء الاصطناعي والخدمات البنكية وشركات التأمين وغيرها من الخدمات المرتبطة بالعمرة والزيارة.

إثر ذلك، شاهد الحضور فيلما وثائقيا عن المدينة المنورة بوصفها مكونا أساسيا من تجربة العمرة التي تُضيف للزائر بعدا ثقافيا وإثرائيا الأمر الذي يسهم في تعزيز تجربة ضيف الرحمن بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

منتدى العمرة والزيارة: