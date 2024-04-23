جائزة الملك فيصل العالمية تحتفي بالفائزين في دورتها الـ46

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونيابة عنه، حضر أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر مساء أمس الأول، حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية للفائزين في دورتها الـ46 لعام 2024، وذلك بقاعة الأمير سلطان الكبرى في فندق الفيصلية بالرياض.

وعند وصوله لمقر الحفل كان في استقباله رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الأمير تركي بن فيصل، و الأمين العام لمؤسسة الملك فيصل الخيرية الأمير بندر بن سعود، والأمين العام لجائزة الملك فيصل العالمية الدكتور عبدالعزيز السبيل.

وبدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الأمير تركي بن فيصل كلمة ثمن فيها رعاية خادم الحرمين الشريفين للجائزة، معربا عن شكره وتقديره لأمير الرياض على حضوره لهذا الحفل، ومرحبا باسم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة جائزة الملك فيصل الأمير خالد بن فيصل، بالجميع في حفل جائزة الملك فيصل في دورتها الـ46.

وأكد أن هذه الجائزة التي تحمل اسم الملك فيصل تأتي لتكريم العلم والعلماء من مختلف أقطار العالم وممن أسهموا بتقديم بحوث ومخترعات علمية أسهمت في تقدم البشرية وخدمة الإنسانية، دون النظر لأي اعتبارات جغرافية أو عرقية أو دينية أو مذهبية، حتى غدت محل تقدير الجامعات والمراكز العلمية.

وبعدها قدم الأمين العام لجائزة الملك فيصل العالمية الدكتور عبدالعزيز السبيل الفائزين بفروع الجائزة، حيث منحت جائزة خدمة الإسلام، بالاشتراك: لجمعية مسلمي اليابان، وللأستاذ محمد السماك ـ لبناني الجنسية، ومنحت جائزة الدراسات الإسلامية للدكتور وائل حلاق ـ أمريكي الجنسية، فيما حجبت جائزة اللغة العربية والآدب.

أما جائزة الطب فمنحت للدكتور جيري روي ميندل ـ أمريكي الجنسية، فيما فاز بجائزة العلوم الدكتور هاورد يوان-هاو تشانغ ـ أمريكي الجنسية.

وسلم الأمير فيصل بن بندر الجوائز للفائزين مهنئا إياهم بهذا الإنجاز.