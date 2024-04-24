برنامج لتطوير الأكاديميين بمؤسسات التعليم والتدريب السياحي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما يعد الأول من نوعه، انطلق برنامج «تطوير أعضاء هيئة التدريس والتدريب والكادر الإداري» أحد مبادرات وزارة السياحة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، بحضور عدد من منسوبي مؤسسات التعليم والتدريب السياحي، وذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة للوصول إلى مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة في تنمية القدرات البشرية السياحية.

وتسعى المبادرة التي أطلقتها وزارة السياحة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة خلال شهر أبريل الحالي إلى تزويد المشاركين عبر برنامج تدريبي مكثف بأفضل الممارسات والمنهجيات الدولية في التعليم والتدريب السياحي، بالإضافة إلى تمكينهم من فهم أطر ضمان الجودة ذات الصلة بالبرامج الأكاديمية والتدريبية السياحية والتعريف بأحدث الاتجاهات في صناعة السياحة.

وأوضحت وكيل تنمية القدرات البشرية السياحية المكلف بوزارة السياحة هند الزاهد، أن البرنامج يعد الأول من نوعه الذي يقدم للمرة الأولى من الأمم المتحدة للسياحة؛ بهدف رفع قدرات أعضاء هيئة التدريس والتدريب والكادر الإداري في مؤسسات التعليم والتدريب السياحي إيمانا بدورهم الفعال في تطوير القدرات البشرية وانطلاقا من دور الوزارة في دعم وتطوير قطاع السياحة على مختلف الأصعدة.

من جانبها، أشارت المدير التنفيذي للأمم المتحدة للسياحة ناتاليا بايونا، إلى أن هيئة الأمم المتحدة للسياحة تدعم جميع الجهود الرامية إلى رفع مستوى جودة التعليم في مجال السياحة والضيافة الذي من شأنه إعداد الجيل القادم من قادة السياحة في المملكة، مبينة أن إطلاق برنامج TFDP، الذي نفذته لأول مرة أكاديمية الأمم المتحدة للسياحة بالتعاون مع وزارة السياحة، سيوفر التدريب لأعضاء هيئة التدريس للتعرف على أحدث الاتجاهات العالمية وأفضل الممارسات في هذا القطاع.

أهداف البرنامج: