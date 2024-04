شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: نعمل مع شركائنا في الخليج لضمان أمن واستقرار المنطقة والان نبدء بالتفاصيل



لقاء ثنائي

انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات الاجتماع الوزاري المشترك بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية.وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن بلاده تعمل مع شركائها في الخليج لضمان أمن واستقرار المنطقة.من جانبه دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، للوقف الفوري والمستدام لعمليات إطلاق النار في غزة.وأوضح أن العمليات الحوثية في البحر الأحمر تهدد الأمن العالمي، مؤكدًا على أهمية العلاقات التاريخية بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية.التقى سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون، وذلك على هامش الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.وشهد اللقاء، استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات، وبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومدينة رفح، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى مناقشة بذل كافة الجهود لضمان إدخال المساعدات الإنسانية الملحّة.