جمعية المودة تعقد اجتماع الجمعية العمومية الـ 17

عقدت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة اجتماع الجمعية العمومية السابع عشر العادي والثامن عشر غير العادي، برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي.

وخلال الاجتماع، استعرض السمنودي أبرز إنجازات المودة التي خدمت أكثر من 690 ألف أسرة على مدى أكثر من عشرين عامًا، من خلال مبادرات ومشاريع ساهمت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني لتحسين جودة حياة الأسر عبر مبادرات الجمعية. كما ساهمت هذه المبادرات في تعزيز معدلات التوظيف وتمكين حياة أفضل للسيدات اللواتي تم تمكينهن من خلال مركز مكرمة.

افتتح "السمنودي" الاجتماع بكلمة ترحيبية للأعضاء، تطرّق فيها إلى: أبرز ملامح أداء العام 2023 وما وصلت إلى الجمعية للوصول إلى العالمية، نتائج التحول الرقمي لخدمات الجمعية، الإنتاج الإعلامي التوعوي ونتائج تجربة المستفيد.

حيث قامت الجمعية بمساعدة ودعم أكثر من 56 ألف أسرة من خلال تقديم أكثر من 115 ألف خدمة. وقد تحققت هذه الخدمات عبر عدة مبادرات، منها منصة العائلة لتعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية، ومركز المودة للإرشاد الأسري وفض النزاعات، ومركز مكرمة لتمكين المرأة، ومركز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة لأبناء الأسر المنفصلة، ومراكز الحماية الأسرية من العنف، ومركز الإنتاج الإعلامي التوعوي، ومركز الطفل المبتكر، ومركز الدراسات والبحوث الأسرية، ومركز كفاءة لتطوير الممارسين والمختصين، كما أطلقت الجمعية العديد من المشاريع النوعية والتنموية والتي تهدف لزيادة وإبراز دور وأثر جمعيات التنمية الأسرية ومنا : إطلاق مشروع مختبر ثروة والذي يهدف لدعم ومساعدات الجهات والأفراد في بناء المبادرات المبتكرة في التنمية الأسرية ، ومشروع دور وأثر الجمعيات بهدف إصدار تقرير وطني يبرز دور وأثر جمعيات التنمية الأسرية بالمملكة

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن الجمعية أصبحت محل ثقة للقيادات الاجتماعية والسياسية وذلك من خلال الزيارات الميدانية التي تشرفت بها من قبل محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله جلوي آل سعود، وزيارة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي

كما أشاد "السمنودي" بحصول جمعية المودة على ترخيص من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في العام 2023م لتوسيع نطاقها الجغرافي في المملكة ليشمل 13 منطقة، وعليه تصبح المودة الأولى في جمعيات التنمية الأسرية بنطاق جغرافي ممتد على مستوى المملكة، إضافة إلى حصولها على المركز الأول للمرة الثالثة بجائزة الملك خالد للتميز لتصبح إجمالي الجوائز التي حصلت عليها المودة 14 جائزة محلية وإقليمية وعالمية.

تناول المهندس بندر القحطاني، رئيس لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية، ما قامت به اللجنة من أعمال خلال العام 2023 من مراجعة تقارير أداء الجمعية، مشيرًا إلى اعتماد اللجنة لأربع تقارير أداء

بينما قدم خالد قامه، رئيس لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية، بعرض أبرز أهداف ومهام اللجنة ونتائج أعمالها، موضحًا أن اللجنة عقدت 3 اجتماعات، ونفذت 100% من 8 توصيات خلال العام 2023م.

واستعرض فايز الحربي، المشرف المالي للجمعية، التقرير المالي وتقرير المحاسب القانوني للعام 2023م، مشيرًا إلى أن نسبة المصروفات على الأنشطة بلغت 92.3% من إجمالي المصروفات، فيما بلغت نسبة المصروفات العمومية والإدارية 7.7% فقط. كما ان نسبة المحقق من مستهدف الإيرادات بالموازنة التقديرية للعام 2023 هي 54%، ونسبة المحقق من مستهدف المصروفات بالموازنة التقديرية للعام 2023 هي 87%، كما بلغت زيادة الإيرادات عن نفس الفترة من العام الماضي 52.4% وزيادة المصروفات عن نفس القترة من العام الماضي 14.8%، كما استعرض الموازنة التقديرية للعام 2024م.

واختتم مدير عام جمعية المودة محمد بن علي آل رضي الاجتماع بعرض تقرير أداء الجمعية المدقق والمعتمد للعام 2023م، الذي حقق نسبة إنجاز للمستهدفات بلغت 101%، واعتمدها أعضاء الجمعية العمومية. كما قدّم آل رضي للأعضاء ملخص الخطة التنفيذية للعام 2024م، مشيرًا إلى أن الجمعية تستهدف خدمة أكثر من 75 ألف مستفيد عبر أكثر من 110 ألف خدمة عبر 16 مبادرة و64 مشروع، بهدف خدمة لتحسين جودة حياة الأسرة وأفرادها خلال العام.