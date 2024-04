شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أحمر.. أمطار غزيرة في 6 مناطق و"الدفاع المدني" يدعو لتوخي الحيطة والان نبدء بالتفاصيل

الدفاع المدني يحذر

#الدفاع_المدني يدعو إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من #المنطقة_الشرقية.

طقس السعودية اليوم

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد الإنذار الأحمر في عدد من المناطق، منوها من أمطار غزيرة.وشملت الإنذارات مكة المكرمة، والحدود الشمالية، والرياض، والشرقية، والباحة، والمدينة المنورة.وحذر "الأصاد" من أمطار غزيرة يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدا في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وجريان السيول وصواعق رعدية.ودعا الدفاع المدني السعودي، إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها عدة مناطق. This is a Twitter Status يدعو إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من This is a Twitter Status.ولمتابعة الحالة عبر الرابط:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD)توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.