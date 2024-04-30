تراند اليوم : تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالمواطن محمد الرويلي لقتله آخر في منطقة الحدود الشمالية

صحيفة الخليج 365-واس: أصدرت وزارة الداخلية، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الحدود الشمالية.

وجاء ببيان الداخلية: أقدم / محمد بن عناد بن مشاتل الفريجي الرويلي – سعودي الجنسية – على قتل / بندر بن ضحوي بن خلف الرويلي – سعودي الجنسية – وذلك بدعسه بسيارة مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / محمد بن عناد بن مشاتل الفريجي الرويلي – سعودي الجنسية – بمنطقة الحدود الشمالية.