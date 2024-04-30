شكرا لمتابعة خبر عن بعد تعدي مدرسة على الكهرباء .. محامٍ : يحق للوزارة المطالبة بمبالغ تسديد الفواتير .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المحامي محمد رضا أنه يحق لوزارة الشؤون الإسلامية أن تطالب بمبالغ تسديد فواتير الكهرباء والماء للمسجد “بأثر رجعي”.

وكانت الفرق الميدانية لإدارة حماية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رصدت قيام مدرسة عالمية بالرياض بالتعدي على المسجد المجاور لها.

وقال رضا خلال مداخلة على برنامج الراصد المُذاع على قناة الإخبارية:” شرعًا وقانونًا أن ترجع الوزارة على المدرسة بكل ما تحملوه من مصاريف وتكاليف لهذه الفترة التي تم استخدام التيار الكهربائي أو الخدمات في الصرف.”

يُذكر أن الجولة الميدانية تمكنت من كشف اعتداء المدرسة على مياه المسجد بأنبوب ممتد من خزان المسجد يصب في خزان المدرسة التي لا تمتلك عدادا للمياه، بينما تسدد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فواتير المياه والكهرباء كاملة.