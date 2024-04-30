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تراند اليوم : شاهد ..طائرة درون توثق جريان السيول مع استمرار هطول الأمطار بميقات السيل الكبير بمكة

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صحيفة الخليج 365: أظهر مقطع فيديو التقطته طائرة درون مشهد مهيب لجريان السيول القوية في وادي بالكفو بميقات السيل الكبير شرق مكة .

ووثق الفيديو تدفق الماء وتشعبه من بين الأشجار والصخور، وسط هطول الأمطار وحدوث الرعد.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران،جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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