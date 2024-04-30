تراند اليوم : بالفيديو.. عالم الآثار المصري زاهي حواس لم نعثر على أي دليل علمي يشير إلى تواجد الأنبياء موسى وإبراهيم ويوسف في مصر

صحيفة الخليج 365: قال عالم المصريات والآثار زاهي حواس في تصريحات تليفزيونية، أنه لا يوجد دليل علمي على تواجد الأنبياء موسى وإبراهيم ويوسف في مصر.
وأردف: "الصحف الإسرائيلية هاجمتني وقالت إنني أهاجم التوراة وهذا غير صحيح على الإطلاق، ولا أهاجم أي دين وأنا أؤمن بالأديان السماوية، ولكني تحدثت كعالم اَثار أنه حتى الاَن لا يوجد دليل على وجود فرعون موسى، أو دخول الأنبياء لمصر، وفقا للاكتشافات الأثرية الحالية".
وتابع زاهي حواس : "أنا مسلم وأؤمن بما في القراَن الكريم والكتب السماوية بشأن دخول سيدنا موسى وإبراهيم ويوسف لمصر والخروج تم في مصر، ولكن أنا بقول إن في الاَثار المصرية لا يوجد ذكر لأنبياء الله".