تراند اليوم : الشيطان يدخل البيوت وكلمة"لا" تمنع دخول الجنة.. مخرجة مصرية تلقن أطفالاً "دروساً دينية" وتثير الجدل

صحيفة الخليج 365: تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع جديدة لفتاة مصرية عرفت بـ "أصغر مخرجة في مصر" وهي تلقن أطفالاً "دروساً دينية".

وقالت لعدد من الأطفال الذين ظهروا معها في الفيديو أن الشيطان يدخل البيوت وقت غروب الشمس، ودعتهم للمسارعة إلى إغلاق النوافذ والأبواب حتى لا يدخل إلى منازلهم.

كما حذرتهم من "الجن الذي يدخل مع الطفل الحمام ويخرج بصحبته إذا ما ترك الباب مفتوحاً!"

وفي مقطع آخر ظهرت مواهب وهي تحذر الأطفال من كلمة "لا" ، زاعمة أنهم بذلك لن يدخلوا الجنة!

وأثارت الفتاة جدلا واسعا وموجة من الانتقادات، وعلق مغرد قائلا: " أن تلك الطريقة تدب الرعب في نفوس وقلوب الصغار".