يمنع دخول العزاب .. مشروب القرنفل على الريق يصنع المعجزات في جسدك.. إليك طريقة التحضير البسيطة

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عدن - ياسمين التهامي - مشروب القرنفل على الريق يصنع المعجزات في جسدك.. إليك طريقة التحضير البسيطة

يعتبر القرنفل من النباتات العشبية الصغيرة التي تتميز بمذاقها اللاذع، واحتوائها على عدد كبير من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن المفيدة، كما يعرف بخصائصه المضادة لمرض السكري والالتهابات، ما يساعد الجسم على مكافحة العديد من الأمراض.

وتتعدد فوائد شرب منقوع القرنفل على الريق. حيث أن القرنفل هو نوع من التوابل الشعبية الموجودة في كل مطبخ هندي تقريبًا.

كما ترتبط هذه التوابل المذهلة بفوائد صحية متعددة. يتم استهلاكه بشكل شائع لتعزيز المناعة وكعلاج لألم الأسنان ولعلاج أمراض الجهاز التنفسي.

هناك طرق مختلفة لغرس القرنفل في نظامك الغذائي اليومي. يمكن أن تكون هذه التوابل متعددة الاستخدامات مضافة لذيذة إلى الكاري والبرياني والصلصات وحتى الحلويات. لكن كن حذرا بشأن الكمية.

يعتبر شرب منقوع القرنفل على الريق طريقة رائعة أخرى لجني الفوائد القصوى من هذه التوابل الصحية. فقط نقع فصوصين في كوب من الماء واحتفظ بهما طوال الليل. اشربه أول شيء في الصباح على معدة فارغة.

فيما يلي بعض فوائد شرب منقوع القرنفل على الريق:

يحسن الهضم

أكثر فائدة معروفة لشرب شرب منقوع القرنفل على الريق هي المساعدة في عملية الهضم. كما يمكن أن يساعد كوب واحد فقط من ماء القرنفل في تحسين إنتاج اللعاب وهو أمر ضروري لبدء عملية الهضم. يمكنه أيضًا زيادة إفرازات المعدة وتقليل الأعراض المصاحبة لآلام المعدة والغازات الزائدة وعسر الهضم.

يقلل الوزن

مجال آخر شائع لفوائد شرب منقوع القرنفل على الريق هو تقليل الوزن. الهضم الصحي والتمثيل الغذائي السريع هما المفتاح عندما يتعلق الأمر بالتخلص من تلك الكيلوغرامات العنيدة. يساعد شرب منقوع القرنفل على الريق على تحسين عملية الهضم وزيادة معدل الأيض..

مراقبة مستوى السكر في الدم سيكون من دواعي سرور أي شخص يراقب مستوى السكر في الدم معرفة فوائد شرب منقوع القرنفل على الريق.

أظهرت الأبحاث أن بعض المركبات الموجودة في القرنفل تساعد في تعزيز إنتاج الأنسولين، والذي بدوره يخفض نسبة السكر في الدم. وبالتالي فإن ماء القرنفل يفيد مرضى السكري بشكل كبير.

طريقة عمل منقوع القرنفل

عند تحضير القرنفل لعلاج أحد الأعراض أو الحد منها أو الوقاية لا بد من مراعاة تحديد الجرعات، فالجرعة المعطاة للطفل والحامل أو لمريض السكري يجب أن تكون أقل كثافة، بحيث لا تسبب أي مضاعفات، مثل: هبوط السكر في الدم، والحرص على عدم الإكثار بحجة أنّه مفيد للتخسيس مثلاً، ولتحضير منقوعه يجب اتباع الخطوات التالية:

المكونات

كوب من الماء المغلي.

ملعقة صغيرة من القرنفل أو ما يعادل 5 -10 مسامير.

طريقة التحضير

وضع القرنفل في الكوب وصب الماء عليه وتغطيته، فعندما يغطى المنقوع يحافظ الغطاء على الزيوت الطيارة.

تصفية الماء من مسامير القرنفل ويمكن إضافة ملعقة عسل حسب الرغبة قبل تقديمه، ويمكن شرب المنقوع فاتراً، أي بعد تحضيره بفترة قصيرة، ولكن الأفضل أن يُحضر المنقوع في المساء ويتم شربه في صباح اليوم التالي، حيث تذوب كافة فوائد القرنفل من معادن وزيوت وفيتامينات في الماء خلال هذه الساعات ويقدم إما بارداً بدون تسخين أو دافئا بعد تسخينهُ.

المصدر: الكونستلو