شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يؤكد دعم جهود الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة والان نبدء بالتفاصيل

#مجلس_الوزراء يطّلع على مجمل المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة ومختلف الدول على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، لتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التنسيق تجاه القضايا والتحديات العالمية.#واس pic.twitter.com/0H6r4xLbTx — واس الأخبار الملكية (@spagov) April 30, 2024

مجلس الوزراء

#مجلس_الوزراء يشيد بمضامين الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي استضافته المملكة تحت عنوان (التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية)، في إطار دورها وسعيها الدائم لدعم العمل المشترك، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي، وفي ظل ما تشهده من تحول اقتصادي تاريخي غير… pic.twitter.com/nkDGEiIIOT — واس الأخبار الملكية (@spagov) April 30, 2024

الحرب على غزة

#مجلس_الوزراء يستعرض جملة من التقارير في الشأن المحلي، ويشيد بالتقدم المحرز في مبادرات ومؤشرات #رؤية_السعودية_2030، وما حققته من مستهدفات في عامها (الثامن) على مختلف الصعد، بما فيها رفع مستوى الخدمات من تعليم وصحة وإسكان وبنية تحتية، وإيجاد مجالات وافرة من فرص العمل، وتسريع وتيرة… pic.twitter.com/kKH8x4reCD — واس الأخبار الملكية (@spagov) April 30, 2024

رؤية المملكة 2030