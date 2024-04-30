تنفيذ حكم القتل قصاصًا لجانٍ سعودي في منطقة الجوف بعد جريمة قتل

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا اليوم يعلن فيه تنفيذ حكم القتل قصاصًا لجانٍ سعودي في منطقة الجوف. وجاء في نص البيان أن الحكم تم تنفيذه بحق ياسر بن نزال بن عتيق الرويلي، الذي ارتكب جريمة قتل بحق ممدوح بن ضبعان بن راجي الرويلي، وذلك بطعنه بآلة حادة نتج عنها وفاة الضحية.

وأفاد البيان بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني وأجرت تحقيقات معه أكدت ارتكابه للجريمة. وبعد إحالته إلى المحكمة المختصة، صدر حكمًا يقضي بإدانته وتنفيذ القتل قصاصًا. وقد تمت الموافقة على الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بتنفيذ الحكم.

تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بحق الجاني ياسر بن نزال بن عتيق الرويلي، اليوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2024، في منطقة الجوف.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها على حرص الحكومة السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله فيمن يعتدي على الآمنين أو يسفك دماءهم. وحذرت في الوقت ذاته كل من يفكر في ارتكاب جرائم مماثلة من أن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

وفقنا الله جميعًا إلى سواء السبيل.