شكرا لمتابعة خبر عن بحضور محافظ وادي الفرع.. تشجير عدد من المواقع بالمحافظة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بحضور محافظ وادي الفرع طائع بن سعد المشيطي و استمرارا لفعاليات اسبوع البيئه الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعه بمحافظة وادي الفرع وبالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي بمنطقة المدينه المنوره ، تم تشجير بعض المواقع بمحافظة وادي الفرع

وحث محافظ وادي الفرع على تنمية الغطاء النباتي والحفاظ على البيئة بنشر التوعيه بين افراد المجتمع ومنع مايسببب التدهور البيئي.

الجدير بالذكر أن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة يقوم بمبادرات مستمرة وفعاليات لدعم المحافظة على البيئة بشكل مستمر و فعال .