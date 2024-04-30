شكرا لمتابعة خبر عن منظر مهيب من مسجد قباء بالمدينة المنورة لحظة العاصفة المطرية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق مقطع فيديو، منظر مهيب من مسجد قباء بالمدينة المنورة، لحظة العاصفة المطرية الغزيرة يوم أمس الاثنين.

وبدأت مهام معالجة آثار الحالة المطرية الغزيرة التي شهدتها المدينة المنورة، عبر فرقها الميدانية، حيث سخرت أمانة المدينة المنورة 146 معدة وآلية، وشارك أكثر من 1200 من الكوادر العاملة لمعالجة مواقع تجمعات مياه الأمطار.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد “استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية”.