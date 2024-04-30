شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يكشف سبب تسمية شهر مايو بـ “آيار” .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق ، عن سبب تسمية شهر مايو بـ “آيار” ، موضحًا سبب مقولة “في آيار نام على سطح الدار” .

وقال الزعاق خلال حديثه مع قناة «العربية» : ” شهر مايو من أحد الشهور السبع التي تتكون من 31 يومًا ، ويسمى في العراق وبلاد الشام بـ “آيار” ، وهي كلمة تعني الجمال حيث خلال الشهر تتجمل الأرض بشتى ألوان الربيع”.

وتابع : ” وكلمة مايو مأخوذة من لفظ «مايا» والتي تعني آلهة الخصب والنماء والدفء عند الرومان ، وفي أوله تختفي الثريا عن الأنظار ، بينما في منتصفه تختفي مناطق الظل عن بعض مناطق جنوب السعودية ، وفي نهايته يختفي الظل عن مكة المكرمة “، ويقول الأهالي سابقًا، في آيار نام على سطح الدار “.

واختتم حديثه بأن شهر مايو هو بداية الصيف وفي نهايته بداية شدة الحر ، وطوال الـ70 يومًا القادمة ترتفع درجات الحرارة بالتدريج تباعًا مع مرور الأيام “.