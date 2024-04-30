شكرا لقرائتكم خبر رصد 6500 مخالفة على المنشآت التجارية في المدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت الفرق الميدانية بأمانة المدينة المنورة وبلدياتها جولات رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من التقيد والالتزام بمعايير الاشتراطات البلدية.

وأوضحت الأمانة أن مجموع الجولات الرقابية التي نفذتها خلال الشهر الماضي علي المنشآت التجارية بلغت21,962 جولة أصدرت خلالها 6,562 إشعارا ومخالفة؛ كما عملت الأمانة على تدريب 2,726 متدربا في برنامج التثقيف الصحي.

وأكدت الأمانة على استمرار الجولات الرقابية المكثفة، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية بهدف التأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات البلدية وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت، داعية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى فيما يخص الخدمات البلدية وغيرها، وذلك عبر تطبيق «بلدي”.

كما تواصل الفرق الميدانية أعمالها البلدية على مدار الساعة لخدمة الأهالي والزوار.

وقامت الأمانة خلال مارس بتهذيب أكتاف الطُرق بطول 4500 متر طولي، ورفع 10570 م3 في النظافة العامة، إلى جانب معالجة التشققات الإسفلتية بواقع 51093 م3.

وعدلت الفرق الميدانية للأمانة منسوب 202 منهل، ونظافة مصائد ومناهل بعدد 840، وكذلك كشط وإعادة سفلتت لـ141000 متر طولي، ودهانات أرضية 11250 مترا طوليا، إضافة إلى تنفيذ الجولات الميدانية لتنفيذ برامج النظافة اليومية في مختلف أحياء المدينة المنورة.