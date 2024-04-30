شكرا لقرائتكم خبر استحداث برامج لتحصين الطلاب من مؤثرات الفكر الضال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوصى المشاركون في ختام المؤتمر الدولي لدور الجامعات في تعزيز قيم الانتماء الوطني والتعايش السلمي، أمس الأول بالرياض، بتفعيل الدور الاجتماعي للجامعات في تعزيز الوعي والانتماء، واستحداث برامج لتحصين الطلاب والطالبات من المؤثرات الفكرية الضالة.

كما أوصوا بتعزيز الوعي الأمني في السياسات والأهداف التعليمية، تطوير محتوى تعليمي يشجع على التسامح والتعايش السلمي.

ورفع المشاركون في ختام المؤتمر الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مثمنين ما تبذله قيادة المملكة من جهود في سبيل تعزيز الانتماء الوطني والتعايش السلمي، موصين بتعزيز التعاون بين الجامعات والجهات الأمنية لإجراء دراسات علمية لتحديد التحديات التي قد تسهم في إعاقة الشعور بالانتماء لدى بعض فئات المجتمع، ووضع الاستراتيجيات الفاعلة للتغلب عليها، مؤكدين أهمية تفعيل الدور الاجتماعي للجامعات في تعزيز الوعي والانتماء الوطني والتعايش السلمي من خلال تنظيم الفعاليات والأنشطة الثقافية والبرامج التطوعية، وضرورة قيام المؤسسات التعليمية بمزيد من الجهود لتحصين الطلاب والطالبات من المؤثرات الفكرية الضالة.

وأكدوا ضمن التوصيات أهمية تعزيز الوعي الأمني في السياسات والأهداف التعليمية، والممارسات العملية في الجامعات والمؤسسات التعليمية على المستوى الإداري والتعليمي، وجميع البرامج والأنشطة الأكاديمية، وتطوير المناهج الدراسية الصفية واللاصفية، بحيث تتضمن محتوى تعليميا يشجع على التسامح والتعايش السلمي، ويعزز فهم الثقافات المختلفة.

وحث المشاركون كليات الإعلام في الجامعات، والمؤسسات الإعلامية على إنتاج المزيد من البرامج المعززة لقيم الانتماء الوطني والتعايش السلمي، إضافة إلى الاستثمار الأمثل لبرامج رؤية المملكة 2030 في تعزيز تلك القيم، مشددين على أهمية دور الأسرة الرئيس في غرس مفهوم الانتماء والولاء للوطن في نفوس الأبناء، بالإضافة إلى تعزيز الحضور الحضاري والثقافي على منصات الإعلام الجديد بما يبرز المنجزات الوطنية والعمق الحضاري للوطن، فضلا عن أهمية نشر الوعي الوطني عبر مختلف قنوات الإعلام والتواصل الاجتماعي.

أبرز التوصيات: