إكساب طلاب وطالبات مدارس مكة مهارات ريادة الأعمال

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ويضم برنامج المشروع الذي ينظم على مستوى المملكة في منطقة الباحة أنشطة وفعاليات تثقيفية لتحفيز الطلبة نحو مفاهيم ومهارات ريادة الأعمال، عبر الوسائط والمنتجات الإبداعية، وكذلك تدريبهم على مهارات الاستثمار والادخار عبر إقامة ورش العمل والدورات التدريبية، وإتاحة الفرصة لهم للحصول على مهارات ريادة الأعمال من خلال المنصة الافتراضية «مهارات ريادي»، وتنفيذ معارض افتراضية وواقعية، وتنظيم مسابقات ومنافسات ضمن «أولمبياد ريادة الأعمال» لتحدي الأفكار والأفلام الريادية، وعرض منتجاتهم خلال متجر ريادي الافتراضي.
يذكر أن مشروع «ريادي» يهدف إلى إكساب الطلاب والطالبات المهارات اللازمة لريادة الأعمال، ونشر ثقافة العمل الحر، وتعزيز منظومة ريادة الأعمال، والاستثمار في التعليم، وبناء شخصية الطالب، وبث روح المبادرة والطموح لدى الطلاب والطالبات.
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