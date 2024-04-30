عشرات الموهوبين ينتقلون لمصنع الكوميديا

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ووسط إقبال كبير من المواهب السعودية التي شاركت في التسجيل خلال الفترة الماضية، اختارت لجنة التحكيم عددا من الفنانين وعشرات الموهوبين والموهوبات.
وحرص المتقدمون على الحضور مبكرا، والاستعداد بمجموعة من الحوارات والجمل المسرحية والأداء بكل ثقة أمام لجنة التحكيم، ما يضمن لهم الانتقال إلى المرحلة القادمة، إذ سيقام عدد من المحاضرات والدورات التدريبية العملية لـ6 أسابيع، تقدمها مجموعة من الأكاديميين والمتخصصين في مجال الأداء والكتابة المسرحية.
ويأتي «مصنع الكوميديا» ضمن سلسلة من المبادرات التي ترعاها الهيئة العامة للترفيه، في إطار جهودها لتحفيز النشاط الترفيهي.
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