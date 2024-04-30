تعزيز قدرات 25 من قادة التعليم بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي

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ويتناول البرنامج موضوعات مهمة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، في مقدمتها مفهوم الذكاء الاصطناعي وتقنياته المستخدمة.
ويهدف البرنامج إلى تمكين القيادات الوطنية من وضع وتنفيذ استراتيجيات البيانات والذكاء الاصطناعي في قطاعات جهاتهم، وتعزيز دورهم في ذلك، فضلا عن مواكبة التطور السريع في مختلف المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، إذ يشمل البرنامج التدريبي جلسات مكثفة، وورش عمل تفاعلية وفق أفضل الممارسات العالمية.
ويأتي تنظيم البرنامج في إطار اهتمام «سدايا» برفع مستوى القدرات الوطنية في الجهات الحكومية بتقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، إذ أخذت على عاتقها منذ إنشائها 2019، العمل على تحقيق مستهدفات طموحة في بناء القدرات الوطنية من المتخصصين والخبراء في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، بوصفها المرجع الوطني لهما من تنظيم وتطوير وتعامل.
من موضوعات البرنامج
- تعلم الآلة والتعلم العميق.
- معالجة اللغات الطبيعية وعلاقتها بمشروعات التعليم.
- الآثار المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي.
- تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خلال معرفة المبادئ والسياسات والممارسات.
- تحديد المخاطر والحد منها في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.
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