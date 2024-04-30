تعزيز قدرات 25 من قادة التعليم بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، ممثلة في أكاديميتها، برنامجا تدريبيا يستهدف تعزيز قدرات 25 من قيادات وزارة التعليم على مدى 5 أيام، في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن جهودها في بناء القدرات الوطنية في هذا المجال التقني المتقدم على أيدي خبراء في الذكاء الاصطناعي.

ويتناول البرنامج موضوعات مهمة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، في مقدمتها مفهوم الذكاء الاصطناعي وتقنياته المستخدمة.

ويهدف البرنامج إلى تمكين القيادات الوطنية من وضع وتنفيذ استراتيجيات البيانات والذكاء الاصطناعي في قطاعات جهاتهم، وتعزيز دورهم في ذلك، فضلا عن مواكبة التطور السريع في مختلف المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، إذ يشمل البرنامج التدريبي جلسات مكثفة، وورش عمل تفاعلية وفق أفضل الممارسات العالمية.

ويأتي تنظيم البرنامج في إطار اهتمام «سدايا» برفع مستوى القدرات الوطنية في الجهات الحكومية بتقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، إذ أخذت على عاتقها منذ إنشائها 2019، العمل على تحقيق مستهدفات طموحة في بناء القدرات الوطنية من المتخصصين والخبراء في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، بوصفها المرجع الوطني لهما من تنظيم وتطوير وتعامل.

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