مناقشة التجارب الناجحة لإنشاء الكراسي البحثية بأم القرى

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وأفاد عميد كلية الحاسبات الدكتور محمد الغامدي، بأن الملتقى يسهم في دعم مفهوم الحراك البحثي والتبادل المعرفي بين أعضاء هيئة التدريس داخل الكلية وخارجها، كما يهتم في نسخته الحالية بتعزيز البيئة البحثية في الكلية وخلق فرص التعاون والتشارك لتحويل الأفكار البحثية إلى قيمة استثمارية تحقق أهداف الجامعة في خطتها الاستراتيجية 2027.
وبين أن الملتقى يعد فرصة لتطوير البحث العلمي واستثمار الطاقات وتنميتها، بما يعزز الإبداع والمسؤولية لدى جميع منسوبي الكلية بهدف التميز في النتاج البحثي للمنافسة العالمية ضمن متطلبات التنمية الوطنية.
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