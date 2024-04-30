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تراند اليوم : تحويل القصور الملكية التاريخية في المملكة إلى فنادق .. والكشف عن موعد الافتتاح

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صحيفة الخليج 365: أعلنت مجموعة بوتيك المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة تطوير القصور التاريخية الملكية ليتم افتتاحها في عام 2025 للزوار السياح.

وأشارت إلى أن القصور التي سيتم تحويلها إلى فنادق في المرحلة الأولى هي، قصر الحمراء ويقع في مدينة جدة ويعد أحد أهم قصور الضيافة، والقصر الأحمر الذي يقع شمال حديقة الفوطة في مدينة الرياض.

وأيضا قصر طويق الذي يقع في حي السفارات بالرياض في الطرف الشمالي الغربي تحديدا".

ولفتت إلى أن الهدف من تطوير القصور وتحويلها إلى فنادق أن تصبح مناطق جاذبة للزوار من داخل وخارج المملكة.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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