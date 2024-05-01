وزير الشؤون الإسلامية يوجه خطباء الجمعة لحث الناس على هذا الأمر

وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطباء الجوامع في عموم مناطق المملكة، بتخصيص خطبة الجمعة القادمة، الموافق 24 / 10 / 1445هـ، لحث الناس على أخذ الزينة للصلاة وتعظيم شأنها في نفوسهم.

حث معاليه المصلين على ارتداء الملابس الحسنة الجميلة، وعدم لبس ما لا يليق بالمسلم أن يرتديه بين يدي ربه في صلاته. وأكد على أهمية أن يحضر المسلم للصلاة وهو في أحسن هيئة، وأن يكون في صلاته على أكمل حال في نظافته ورائحته.