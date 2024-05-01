مجموعة بوتيك تعلن عن تحويل القصور التاريخية الملكية في المملكة إلى فنادق فاخرة للزوار

أعلنت مجموعة بوتيك، التي تمتلكها بالكامل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة، عن خططها لتطوير القصور التاريخية الملكية وتحويلها إلى فنادق فاخرة ستفتتح للزوار في عام 2025.

تشمل القصور التي سيتم تحويلها في المرحلة الأولى قصر الحمراء الواقع في مدينة جدة، والذي يُعنوان الخبر: “مجموعة بوتيك تعلن عن تحويل القصور التاريخية الملكية في السعودية إلى فنادق فاخرة للزوار”

أعلنت مجموعة بوتيك، التي تمتلكها بالكامل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، عن خططها لتطوير القصور التاريخية الملكية وتحويلها إلى فنادق فاخرة ستفتتح للزوار في عام 2025.

تشمل القصور التي سيتم تحويلها في المرحلة الأولى قصر الحمراء الواقع في مدينة جدة، والذي يُعتبر واحدًا من أهم قصور الضيافة في المنطقة. كما سيتم تحويل القصر الأحمر الذي يقع شمال حديقة الفوطة في العاصمة الرياض. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تطوير قصر طويق الواقع في حي السفارات بالرياض، وتحديدًا في الطرف الشمالي الغربي منها.

وأوضحت المجموعة أن الهدف من تحويل القصور التاريخية إلى فنادق فاخرة هو جعلها مناطق جاذبة للزوار سواءً من داخل المملكة أو خارجها. ستتمتع الفنادق بالتصاميم الأصيلة والفخامة، مع الحفاظ على العناصر التراثية والثقافية للقصور الأصلية.