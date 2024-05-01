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تراند اليوم : "يا ماجد وحدة قوية يطلعون على طول"…شاهد : سائق "جيب ربع" يخلع الصدام الخلفي لسيارة " فورد" أثناء محاولة إخراجها من الطين

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو لحظة فشل قائد سيارة " جيب ربع " في سحب سيارة " فورد " خاصة بمقيمين من الجنسية الآسيوية ، بعدما علقت في الطين نتيجة مياه الأمطار .

وأظهر الفيديو مجموعة من الأشخاص يقفون بجوار سيارة "فورد " حمراء علقت في الطين نتيجة الأمطار ، وتم ربطها من الصدام الخلفي بسيارة " جيب ربع".

وقال أحد الأشخاص لقائد السيارة الجيب " ياماجد واحدة قوية يطلعون على طول " ، وقام سائق الجيب بالتراجع للخف من ثم اندفع بقوة إلى الأمام مما تسبب في خلع صدام المركبة العالقة في الطين .

وأثار الفيديو تفاعلا بين المغردين وعلق أحدهم بطرافة :" دائما أصحاب سيارات الربع عندهم حمية بس بزيادة شوي ". .. وقال آخر " يوووه راحت ملح ".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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