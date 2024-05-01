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تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمدارس الرياض

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الرياض - علي القحطاني - أعلنت إدارة التعليم في منطقة الرياض ، مساء اليوم ، تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد ، الأربعاء .

وأوضحت إدارة تعليم الرياض أنه تقرر تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة “مدرستي” ومنصة “روضتي” والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئة التعليمية والإدارية بـ تعليم الرياض .

كما أشارت إلى أنه تقرر تعليق الدراسة في مدارس الرياض بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ، وحرصًا على سلامة الجميع .

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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