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شكرا لمتابعة خبر عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمدارس الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعلنت إدارة التعليم في منطقة الرياض ، مساء اليوم ، تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد ، الأربعاء .
وأوضحت إدارة تعليم الرياض أنه تقرر تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة “مدرستي” ومنصة “روضتي” والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئة التعليمية والإدارية بـ تعليم الرياض .
كما أشارت إلى أنه تقرر تعليق الدراسة في مدارس الرياض بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ، وحرصًا على سلامة الجميع .