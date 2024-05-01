تراند اليوم : شاهد: سقوط البرد بأحجام كبيرة تخترق الخيام في مركز العطيف بالطائف‬⁩

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، سقوط البرد بأحجام كبيرة تخترق الخيام في مركز العطيف بالطائف‬⁩.

وأظهر الفيديو، حبات البرد تمزق الخيام، ويأتي ذلك تزامنا مع السيول التي اجتاحت عدة مناطق في المملكة.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران،جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.