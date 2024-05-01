تراند اليوم : بعد الهزيمة السابعة أمام الهلال.. شاهد: رئيس الاتحاد أنمار الحائلي: تحملت الكثير ولن أصمت بعد الآن وثوبي أبيض

صحيفة الخليج 365: انتقد رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، برنامج استقطاب اللاعبين بعد خسارة فريقه أمام الهلال أمس الثلاثاء في بطولة كأس الملك.

وقال الحائلي عبر برنامج "أكشن مع وليد": تحملت كثيراً ولن أصمت أكثر وعلى المخطئ أن يتحمل أخطاءه أو يرحل.

وأضاف: تأتينا رسائل بعدم الحديث والتهديد بإسقاط العضوية وثوبي أبيض ولن أصمت.

وتساءل: لماذا لا يصدر بيان يوضح دعم الأندية ؟ مطالبا سماع توضيح من أي شخص، مشيرا إلى وجود تمييز وتفرقة بين الأندية.

يذكر أن الاتحاد تلقى الهزيمة السابعة أمام الهلال في هذا الموسم، وأخرجه من البطولة العربية، وكأس السوبر، وكأس الملك ودوري أبطال آسيا، بجانب هزيمته في ذهاب دوري روشن وإيابه.