شكرا لقرائتكم خبر عن "مكافحة الفساد": 166 موقوفًا بتهم الفساد في 30 يوم والان نبدء بالتفاصيل

الجولات الرقابية: 1790

التحقيق: 268

الموقوفين: 166 (منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة).

الجهات: وزارات: الداخلية، الدفاع الحرس الوطني العدل، الصحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

جرائم الفساد: الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، التزوير، غسل الأموال.

#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر أبريل 2024م. pic.twitter.com/T0s7SpHymY — هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) May 1, 2024

الدمام - شريف احمد - باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر أبريل 2024م.وجاءت أبرز الإحصائيات:This is a Twitter Status تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر أبريل 2024م. This is a Twitter Status— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa)