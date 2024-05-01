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"مكافحة الفساد": 166 موقوفًا بتهم الفساد في 30 يوم

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر أبريل 2024م.
وجاءت أبرز الإحصائيات:
  • الجولات الرقابية: 1790
  • التحقيق: 268
  • الموقوفين: 166 (منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة).
  • الجهات: وزارات: الداخلية، الدفاع الحرس الوطني العدل، الصحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
  • جرائم الفساد: الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، التزوير، غسل الأموال.
This is a Twitter Status تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر أبريل 2024م. This is a Twitter Status— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa)
MO Nasa

MO Nasa

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